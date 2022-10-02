Договоры о новых субъектах РФ и гражданство для новых жителей страны

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Ранее президент внес проекты законов о принятии этих территорий. 3 октября документы рассмотрят депутаты Госдумы.

Граждане Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнут получать российские паспорта со дня принятия субъектов в состав России. Еще там создадут органы соцфонда и фонды ОМС, а жители смогут подтверждать свой трудовой стаж украинскими документами.

Временные пункты мобилизации продолжают принимать москвичей и в воскресенье. Один из них расположен в театре Виктюка. Там можно оформить необходимые документы без лишней волокиты, по системе "одного окна". А также получить комплекты формы и сухой паек.

Подпавшие под частичную мобилизацию москвичи могут зарегистрировать брак в ускоренном режиме – прямо в день подачи заявления в ЗАГС. Молодожены говорят, повестка изменила планы за считанные дни.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.