Обращения работодателей позволили отозвать около 400 повесток в Москве

Около 400 повесток отозвали в Москве после обращений работодателей. Призыв по мобилизации затронул специалистов в сфере информационных технологий, связи, финансов и других, областей, дающих бронь своим сотрудникам.

В спорных ситуациях сейчас разбираются группы при военкоматах. Они уточняют данные, а обновления оперативно вносят в базы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.