В Москве увеличилось число срочных регистраций брака в связи с мобилизацией

В Москве начался свадебный ажиотаж – подпавшие под частичную мобилизацию москвичи могут зарегистрировать брак в ускоренном режиме, а именно прямо в день подачи заявления в ЗАГС.

Молодожены говорят, повестка изменила планы за считанные дни. Военный комиссар Объединенного военного комиссариата Лефортовского района Михаил Ивасюк отметил, что людям, которые хотят пожениться перед отправкой на службу, идут навстречу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.