В Москве работают спецгруппы по рассмотрению жалоб по вопросам призыва

В столичных военкоматах продолжают работать спецгруппы по рассмотрению жалоб по вопросам призыва. В Москве проверяют уже разосланные повестки.

Часть из них аннулируют, при условии, что призывник не подходит под необходимую категорию в рамках частичной мобилизации. Таким образом были отозваны почти 400 повесток. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.