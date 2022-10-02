Москвичей принимают на временных пунктах мобилизации даже в выходные

Временные пункты мобилизации продолжают принимать москвичей и в воскресенье. Один из них расположен в театре Виктюка.

Там можно оформить необходимые документы без лишней волокиты, по системе "одного окна". Кроме того, здесь доступны комплекты формы и сухой паек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.