В Москве запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации

В Москве аннулировали почти 400 повесток после обращения работодателей. Их получили специалисты в сфере информационных технологий, связи, финансов и других, областей, дающих бронь своим сотрудникам. После уточнения данных резервистов, повестки отозвали.

В столице действуют рабочие группы, которые разбираются в спорных ситуациях. В частности, обратиться можно на горячую линию по телефону 112. Жалобы рассматривают оперативно. Кроме того, в городе действует центр поддержки родственников мобилизованных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.