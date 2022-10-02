Молодому человеку в Москве отозвали повестку в связи с невостребованной ВУС

В Москве уже аннулировали почти 400 повесток. Их получили люди, работающие в сфере информационных технологий, связи, финансов и других, областей, дающих бронь своим сотрудникам. Это результат работы по уточнению данных резервистов.

Молодой человек, который представился Александром Лемсадзе, заявил, что прибыл в военкомат по повестке, однако на стадии распределения по военно-учетным специальностям (ВУС) ему сообщили, что конкретно его специализация в данный момент не требуется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.