Подготовку мобилизованных продолжают в одном из учебных центров ЮВО

Подготовку мобилизованных продолжают в одном из учебных центров Южного военного округа. Занятия проводят те, кто уже имеет настоящий боевой опыт. Военнослужащие изучают то, как ведется современный бой, как использовать средства связи. Для них проводят занятия по военной топографии, инженерной подготовке.

Обучают и оказанию первой помощи. Занятия не только теоретические, но и практические. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.