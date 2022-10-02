Более 2,5 т гумпомощи доставили российские военные беженцам из Харьковской области

Больше 2.5 тонн гуманитарной помощи доставили военнослужащие Центрального военного округа беженцам из Харьковской области.

Груз привезли в одно из социальных учреждений в зоне спецоперации. Там разместились около 200 человек, среди которых есть и дети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.