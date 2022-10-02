В Москве отзывают некорректно выписанные повестки о мобилизации

Почти 400 некорректно выписанных повесток аннулировали у сотрудников московских предприятий. Это результат работы по уточнению данных призывников. Все они обратились в специально созданные группы, которые работают при военкоматах столицы.

Также в Москве создан центр поддержки родственников мобилизованных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.