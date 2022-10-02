Мобилизованные и члены их семей получат право на кредитные каникулы

Мобилизованные мужчины, а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по взятым ими ранее займам. Соответствующий законопроект одобрили

депутаты Госдумы.

На какие суммы и поблажки могут рассчитывать участники спецоперации? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.