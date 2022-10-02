Посетители "Вкусно – и точка" недовольны качеством картошки фри

Посетители кафе "Вкусно – и точка" снова недовольны картошкой фри. На этот раз ее качеством. Ранее в ресторане быстрого питания были проблемы с поставками картофеля – фри даже убирали из меню.

Сейчас логистику, вроде, наладили, однако вопросы вызвало качество продукта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.