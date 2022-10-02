Москвичам рассказали о работе временных пунктах частичной мобилизации

В Москве идет вторая неделя частичной мобилизации. Временные пункты продолжают работать даже в воскресенье. Один из них расположен в Театре Виктюка.

Работа организована так, чтобы все можно было оформить в одном месте без лишней волокиты. О том, как работают центры – в сюжете телеканала Москва 24.