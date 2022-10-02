Мобилизованным рассказали, куда можно пристроить домашних животных

Вопрос "куда девать кота или собаку", если владелец получил повестку в военкомат решают волонтеры. Этим сейчас занимается все больше добровольцев, да и питомцы им попадаются самые разные – от рыбок до попугаев.

Мобилизация объявлена всего несколько дней назад, но уже есть организации, которые помогают найти четвероногим новый дом на время. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.