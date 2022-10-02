Москвичи начали получать извещения об отзыве повесток, которые выписали на основании недостоверных учетных данных. Проверяли не только данные, но и соответствие документа требованиям указов президента и приказов Минобороны.

Что же делать, если повестка пришла, но под мобилизацию вы не попадаете? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.