С депутатов, которые желают участвовать в СВО, могут снять бронь

С депутатов, которые желают участвовать в специальной военной операции, могут снять бронь, которая сейчас дает им отсрочку. В Госдуме планируют подготовить соответствующий законопроект.

Сейчас парламентарии и члены совета федерации исключены из списков тех, кто попадает под частичную мобилизацию, а отправиться добровольцами не могут, потому что за прогулы заседаний их могут наказать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.