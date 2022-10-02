Туристы в Сочи заметили редкое природное явление

Необычное явление засняли туристы в Сочи. На высоте в 2,5 тысячи метров группа увидела в небе сияющие очертания человека. Вокруг тела был переливающийся всеми цветами радуги нимб. Отдыхающие сразу поделились кадрами в социальных сетях.

По мнению экспертов, это был явление не мистическое, а оптическое. Иллюзия, которая называется "Брокенский призрак" возникает на поверхности облаков или в тумане в направлении, противоположном солнцу. Тень может казаться очень большой и даже шевелиться. Перемещается силуэт из-за движения воздушных масс. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.