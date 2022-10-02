Телезрителям рассказали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Кто может претендовать на отсрочку? И нужно ли тем, кто получил бронь, носить с собой справки? А также что делать, если получил повестку?

Телезрителям ответили на эти и другие вопросы, касающиеся частичной мобилизации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.