Дом в Ступине, пострадавший от взрыва, восстановят к концу года

Дом в Ступине, пострадавший от взрыва газа весной этого года, полностью восстановят к 30 декабря. Специалисты уже усилили несущие конструкции, обустроили фундамент, проверили плиты перекрытий и лестничных маршей. Все вопросы о ходе работ жильцы могут задать в общем чате с сотрудниками администрации.

ЧП в многоэтажке произошло 11 апреля. Здание частично обрушилось, погибли шесть человек, 19 пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.