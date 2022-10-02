Жителей Подмосковья предупредили об опасности встречи с медведями

Жителей Подмосковья предупреждают об опасности встречи с медведями – популяция хищников, которые раньше считались редкими, заметно увеличилась. Сейчас их в регионе около сотни.

Особенно опасны самки с потомством. Они могут атаковать немедленно, как и медведи, которые охраняют добычу. Если хищник просто стоит и не делает попыток напасть, нужно медленно отойти, не глядя ему в глаза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.