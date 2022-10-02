Мошенники рассылают фальшивые уведомления о штрафах автомобилистам

Водителей предупредили о штрафах от мошенников. Они могут быть без фото нарушения или без описания. Внимательными надо быть в момент оплаты: тогда высвечиваются реквизиты, которые отличаются от стандартных.

Тем не менее полностью игнорировать неполные сообщения нельзя, поскольку иногда снимок в официальном письме просто не успевает прогрузиться в базу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.