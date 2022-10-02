Новые группы мобилизованных прибыли на военные полигоны для подготовки. Занятия проходят в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции. В курс входит ведение боя в городских условиях, зонах промышленной застройки и на пересеченной местности.

Военнослужащие тренируются в стрельбе из пулеметов Калашникова, автоматов и гранатометов. В подразделениях много тех, кто пришел на призывные пункты добровольцем, не дожидаясь повестки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.