В регионах РФ вводят ограничения из-за ситуации с коронавирусом

В России ухудшается эпидемиологическая ситуация. Некоторые регионы страны вводят ограничения в связи с распространением коронавируса. Так, в Саратовской области школьники переходят на удаленку, в торговых централ прекращают работу детские площадки и фудкорты. В Чувашии приостановили проведение досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий, а в Москве пока ограничились более строгим контролем за ношением масок.

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