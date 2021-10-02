"Квартирный ответ": москвичей пригласили сыграть в викторину

13:35
Жителей столицы пригласили сыграть в викторину "Квартирный ответ" – шоу, в котором в прямом эфире нужно ответить на вопросы, не выходя из свой квартиры. Для этого достаточно навести свой смартфон на QR код, который горожане увидят на своем экране.
Самым находчивым участникам шоу подарят призы.
На обдумывания каждого вопроса будет по семь секунд. К игре можно подключиться в любой момент, даже перед финальным вопросом. Если кто-то из этих шестерых участников ответит неправильно, то сразу вылетит из прямого эфира, а его место сможет занять другой.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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