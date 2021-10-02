В МВД рассказали, когда начнут выдавать электронные паспорта

В министерстве внутренних дел России рассказали, что электронные паспорта начнут выдавать с 1 декабря текущего.

В МВД отметили, что в качестве пилотного региона выбрана Москва. Новые удостоверения личности с цифровым носителем положены с 14 лет. Электронный паспорт будет представлять из себя карту с чипом размером с обычную кредитку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

