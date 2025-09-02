Победительницы конкурса "Московские мастера" получили новые машины

Победительницы конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по специальности "Медицинская сестра" получили новые автомобили. В 2025 году главным призом на соревнованиях стали фирменные "Москвичи" и стажировка в Китае.

В итоге заявки на участие подали более 700 человек, в финал попали только 24 специалиста. Имена победительниц стали известны в июне, а 2 сентября они смогли забрать свой выигрыш.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

