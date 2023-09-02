"Актуальный репортаж": спрос на учебники китайского и арабского вырос в РФ

В РФ китайский и арабский языки набирают популярность. Спрос на учебники по этим языкам вырос в несколько раз, несмотря на сложность дисциплин.

Отмечается, что 30% мировой исследовательской литературы написано на китайском. При этом на изучение арабского влияет экономический фактор.

Сколько времени понадобится, чтобы полностью овладеть этими иностранными языками? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.