02 сентября, 22:45Общество
"Актуальный репортаж": спрос на учебники китайского и арабского вырос в РФ
В РФ китайский и арабский языки набирают популярность. Спрос на учебники по этим языкам вырос в несколько раз, несмотря на сложность дисциплин.
Отмечается, что 30% мировой исследовательской литературы написано на китайском. При этом на изучение арабского влияет экономический фактор.
Сколько времени понадобится, чтобы полностью овладеть этими иностранными языками? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.