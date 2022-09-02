Похолодание наступит в столице в ночь на 3 сентября. До заморозков пока не дойдет, но будет от 1 до 6 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В некоторых районах прошли дожди вперемешку со снежной крошкой, температура в Москве – 12 градусов. Москвичам стоит быть внимательнее из-за сильного ветра, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Есть ли в прогнозах тепло? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.