В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Из-за сильного ветра МЧС выпустило предупреждение. Порывы обещают до 17 метров в секунду. Уже есть последствия – на 1-й Останкинской улице упало дерево. В ночь на 3 сентября станет резко холоднее – будет не выше 5 градусов.

Ждать ли потепления на выходных? Придет ли бабье лето в Москву? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.