Новости последнего часа: Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусом в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России прогнозируют рост заболеваемости ковидом, нужно усилить личные меры профилактики, прокомментировал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Температура в Москве ночью 3 сентября упадет до пяти градусов, сообщили сотрудники "Атмосферы".

Огонь с сухой травы перекинулся на два жилых дома в Оренбургской области. Об этом рассказали в МЧС.