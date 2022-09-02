Москвичи пожаловались на негуманные цены на такси. Со вторника, 30 августа, поездки стали заметно дороже. Сопровождалась эта ситуация сбоями. Из последних – десятки машин одного из агрегаторов создали затор на Кутузовском проспекте.

Водители сообщили, что все они получили вызов в Фили. Кто вызвал на Кутузовский десятки такси? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.