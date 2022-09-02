Температура в столице в ночь на 3 сентября опустится до 5 градусов

Ночь на 3 сентября будет очень холодной – температура в столице опустится до 5 градусов.

В данный момент в городе ветрено. А МЧС выпустило экстренное предупреждение. Порывы обещают до 17 метров в секунду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.