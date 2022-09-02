Москвичи пожаловались на высокие цены на такси

Москвичи пожаловались на негуманные цены на такси. Несколько дней назад поездки стали заметно дороже. Сопровождается это все сбоями.

Из последних – десятки машин одного из агрегаторов создали затор на Кутузовском проспекте. Водители утверждают, что все они получили вызов в Фили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.