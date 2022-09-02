Призовые баллы "Миллиона призов" можно будет перевести в благотворительные фонды

Участники программы "Миллион призов" смогут перевести баллы в 56 благотворительных фондов. Речь об организациях, которые помогают детям и взрослым с различными заболеваниями, а также оказывают поддержку многодетным семьям, ветеранам, бездомным.

Категорий очень много. В списке участников акции также есть компании, которые оказывают содействие культурно-просветительским проектам и научным разработкам. Полный список можно найти на сайте "Миллион призов".

Принять участие в розыгрышах смогут москвичи, которые дистанционно проголосуют на выборах муниципальных депутатов. В Москве они пройдут с 9 по 11 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.