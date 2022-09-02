В столичном регионе пообещали первые ночные заморозки 3 и 4 сентября

В столичном регионе в эти выходные обещают первые ночные заморозки. В основном, их будут ощущать жители Подмосковья.

Что касается 2 сентября, то для москвичей этот день станет самым холодным на неделе. Пока на улице 9 градусов. Подробнее о погоде – в эфире телеканала Москва 24.