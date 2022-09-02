Температура в столице опустилась ниже нормы на 3 градуса

В столице 2 сентября температура опустилась ниже климатической нормы на три градуса. Об этом сообщили синоптики. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

С Рязанского проспекта видно, что небо затянуто облаками. А с Лужнецкого проезда можно заметить солнце. Оно выглянуло из облаков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.