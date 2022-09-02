Более 15 тонн гумпомощи собрал для жителей Донбасса московский ОМОН

Московский ОМОН собрал для жителей Донбасса более 15 тонн гуманитарной помощи. Акцию проводили совместно с благотворительным региональным общественным фондом социальных программ "Твардовского, 2".

Жителям ДНР направили продуктовые наборы, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Груз уже довезли в Донбасс, там поблагодарили командование и личный состав московского спецподразделения, а также благотворителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.