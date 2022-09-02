В РФ вступил в силу новый порядок расчетов по ЖКХ

За должников по счетам ЖКХ заплатят соседи. Новый порядок расчетов вступил в силу. Теперь, если отдельные собственники квартир в многоквартирных домах игнорируют платежки, суммы их долга могут распределяться на других жителей.

Как это будет происходить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.