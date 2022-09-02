Первые заморозки в Москве могут быть 3 и 4 сентября – синоптики

В выходные, 3 и 4 сентября, возможны первые заморозки. Такой прогноз сделали синоптики.

А в Москве новая погодная аномалия. 2 сентября температура будет ниже климатической нормы на четыре градуса. Тепла до конца недели москвичи не увидят. Столица полностью находится во власти циклона. Он и принёс холод. Сохранится переменная облачность, в некоторых районах пройдут небольшие дожди.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





