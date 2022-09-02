В Москве упростили подачу заявлений на компенсации за оплату детских садов

С 1 сентября оформить компенсацию части родительской платы за детские сады стало проще. Теперь корректность введенных банковских реквизитов будет проверяться в режиме онлайн. Это сократит количество технических отказов.

Родители, уже оформлявшие компенсацию, могут подать заявление об изменении реквизитов в электронном виде, приходить в детский сад им не надо. Размер выплаты зависит от того, сколько в семье детей. На первого ребенка компенсируют 20% от оплаты, на второго – половину стоимости, на третьего и последующих – 70%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.