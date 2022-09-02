Эксперт допустил рост заболеваемости COVID-19 через 1–2 недели после Дня знаний

Число случаев заболеваемости коронавирусом в России может вырасти. Это произойдет через одну-две недели после Дня знаний. Такое мнение высказал научный руководитель Научно-исследовательского института имени Мечникова Виталий Зверев.

Дети принесут инфекцию родителям, что и вызовет подъем. Однако волн, похожих на те, что были в России в 2021 году, не прогнозируют. Основной симптом нового штамма – сильная головная боль, а некоторые и вовсе могут переносить болезнь бессимптомно. Но риск заражения с наступлением осени увеличивается, рассказали специалисты. И рекомендуют носить маски в общественных местах.

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