Новости мира: еще одно круизное судно для украинских беженцев прибыло в Шотландию

В Шотландию прибыло еще одно круизное судно, на котором будут временно размещены беженцы с Украины. На лайнере более 700 кают. Он зафрахтован на шесть месяцев и будет размещен в доках на реке Клайд. В июле Шотландия в след за Уэльсом временно приостановила прием беженцев из-за нехватки жилья. И стали размещать их на морских судах. Ранее издание Telegraph сообщало, что каюты первого круизного лайнера Victoria в Эдинбурге, где разместили украинских беженцев, по размеру меньше, чем тюремные камеры в Шотландии.

Электричество в ЕС к концу года может подорожать в 15 раз по сравнению с началом года. Такой прогноз от Торгово-промышленной палаты. Если в начале года средняя цена за 1 мега ватт в час составляла около 90 евро, то сейчас уже 400 евро. Главным причинами подорожания электроэнергии в Европе эксперты называют высокую стоимость газа и возможные сокращения поставок из России зимой.

В Молдове манифестанты устроили пикет при свечах у президентского дворца в центре Кишинева. Сторонники оппозиционной партии "Шор" таким образом выразили протест против роста цен на энергоресурсы. Организаторы акции заявляли, что скоро гражданам страны придется жить при свечах и готовить на костре. В руках протестующие держали плакаты с критикой в адрес президента и правящей партии.

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