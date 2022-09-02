Синоптики заявили, что температура в Москве опустилась на 3 градуса ниже нормы

Москва бьет погодные рекорды. На этот раз температура 2 сентября на три градуса ниже нормы, сообщили синоптики. И вряд ли она превысит показатели в 13 градусов тепла.

Какая температура будет в выходные? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.