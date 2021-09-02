Ветераны Москвы начали получать наборы "С заботой о здоровье" за ревакцинацию

В Москве жители социальных домов, сделавшие повторную прививку от коронавируса, начали получать наборы "С заботой о здоровье". Об этом рассказали в департаменте труда и соцзащиты. Там уточнили, что для вакцинации пожилых людей использовали разные препараты и при этом учитывали индивидуальные особенности каждого.

Программа "С заботой о здоровье" действует с 23 июня. Подарочные наборы могут получить люди старше 65 лет, сделавшие прививку от ковида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.