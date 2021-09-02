Общие задачи и проблемы крупных российских городов обсудили в Москве. За круглым столом собрались представители власти от Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В частности, речь шла о программе реновации, сохранении исторического и культурного наследия, а также о продвижении значимых проектов.

"Сегодняшнее рассмотрение показало, что и у Москвы, и Санкт-Петербурга, и у Севастополя проблемы схожие, проблемы гармонизации федерального, регионального законодательства. Эти вопросы не решаются одним заходом, над ними нужно серьезно работать, прорабатывать. Более 1 200 предложений, проектов законов только за седьмой созыв Государственной думы было внесено. Эта работа важна для улучшения качества жизни в федеральных городах", – сказал депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

Предполагается, что такой межрегиональный круглый стол будет действовать на постоянной основе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.