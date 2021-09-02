Половина россиян с высокой долей вероятности готовы принять участие в выборах – ВЦИОМ

Половина россиян с высокой долей вероятности готовы принять участие в выборах, заявил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.