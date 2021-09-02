Ливень с градом прошел в районе Беляево. Кадрами поделились телезрители. Говорят, градины выпали достаточно крупные.

Похожая картина сложилась и в Хорошёво-Мнёвниках. Там тоже весь район засыпает градом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.