Единовременная выплата в 10 тыс рублей начала приходить на карту пенсионерам

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей начала приходить на карту пенсионерам. Телезрители делятся скриншотами.

Выплату получат порядка 30 миллионов человек, а также еще до 12 миллионов, которые получают пенсию на дому, через "Почту России" и другими способами. Деньги дойдут одновременно с пенсией.

Единовременная выплата положена всем пенсионерам, в том числе работающим.

Указ ранее подписал Владимир Путин. Он потребовал организовать все максимально оперативно и без бумажной волокиты для получателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.