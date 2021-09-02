Временную регистрацию теперь можно оформить онлайн во всех регионах РФ

Временную регистрацию теперь можно оформить на портале госуслуг во всех регионах России. Теперь посещать территориальное подразделение МВД не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На портале госуслуг доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что услугу предоставляют свыше 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.