Проценко предупредил о возможной вспышке коронавируса в Москве в сентябре

В конце сентября жителей столицы может ждать очередная вспышка коронавируса. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, повлиять на это могут сразу несколько факторов, да и COVID-19 уже показывал сезонные скачки.

Впрочем, ситуацию он назвал управляемой и отметил, что есть способ предотвратить очередной всплеск – и это в руках самих россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.